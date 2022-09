Wybuch w rafinerii Orlenu. Są ofiary śmiertelne. "Trwa akcja ratownicza"

O wybuchu wcześniej informowały lokalne media, co potwierdził koncern PKN Orlen. Biuro Prasowe PKN Orlen przekazało, że we wtorek na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku doszło do chwilowego zapłonu pieca na jednej z instalacji. "Wdrożono wszystkie standardowe procedury prewencyjne. Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN natychmiast podjęła i prowadzi działania w miejscu zdarzenia" - poinformowano.

Pożar w rafinerii Orlenu. Nie żyją dwie osoby

Jak podała "Gazeta Wyborcza", z pożaru nie udało się wszystkich uratować. - Potwierdzam, że dwie osoby zginęły, na miejscu działają wszystkie służby i trwa akcja ratownicza - mówił Krystyna Kowalska z płockiej policji, cytowana przez dziennik. Tych informacji do tej pory nie potwierdził koncern paliwowy.

Zakład produkcyjny PKN ORLEN w Płocku o mocach przerobowych 16,3 mln t/rok jest jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów produkujących wyroby petrochemiczne na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

