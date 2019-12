Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Noworodek został przywieziony do sortowni Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w jednym z 15 kontenerów, które wypełnione były odpadami - w poniedziałek rano trafiło tam 14 takich kontenerów z samego Płońska i jeden spoza tego miasta.

Śledztwo w sprawie zostanie wszczęte po przekazaniu materiałów, które opracowuje policja. Szukamy matki dziecka powiedziała PAP prokurator Ambroziak.

Jak dodała, zwłoki noworodka znaleźli w poniedziałek rano pracownicy ostatniego odcinka linii sortującej odpady w płońskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Ciało noworodka było prawdopodobnie w torbie foliowej.

Przeprowadzone oględziny z udziałem położnika wykazały, że to noworodek płci męskiej, 30 tygodniowy, urodzony prawdopodobnie żywy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na ciele noworodka nie stwierdzono obrażeń świadczących, że dziecko zmarło śmiercią gwałtowną. Szczegółowe przyczyny zgonu ustali sekcja zwłok. Myślę, że będzie zarządzona dzisiaj dodała prokurator Ambroziak

Płońsk. Noworodek znaleziono w sortowni odpadów

W ramach prowadzonego przez policję postępowania przesłuchani zostali dotychczas m.in. pracownicy sortowni płońskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz dowożący tam kontenery z odpadkami.

- Makabrycznego odkrycia dokonano już pod koniec procesu sortowania, na tzw. sicie obrotowym, wtedy musiało dojść do odsłonięcia jakiejś części zwłok - mówił m.in. w poniedziałek portalowi plonskwsieci.pl. prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Dariusz Matuszewski. - Szok, pracownicy sortowni bardzo to wszystko przeżywają, w większości pracują tam kobiety. Odbije się to na ich pracy. Kazałem zatrzymać wszelkie działania - relacjonował.

Portal plonskwsieci.pl podawał, że jeden z kontenerów, które w poniedziałek opróżniano z odpadków, nosił ślady podpalenia.

Jak powiedziała we wtorek PAP podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, policja zwraca się z apelem do osób mogących mieć wiedzę na temat matki noworodka lub posiadających dane, które mogą pomóc w ustaleniu jej personaliów o przekazywanie takich informacji - wszystkim zapewniona zostanie anonimowość.

RadioZET.pl/PAP