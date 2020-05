Płońsk: W bloku eksplodowała butla z gazem. ”W budynku wyleciały okna”

Do wybuchu w mieszkaniu na pierwszym piętrze dwupiętrowego bloku przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku doszło około godziny 6.30.

Ze wstępnych informacji wiadomo, że ranna w wybuchu została jedna osoba. Dziewięć osób ewakuowano. Na miejscu pracuje 7 samochodów straży pożarnej i 25 strażaków.

Płońsk. Wybuch butli z gazem w bloku

Wybuch butli z gazem w Płońsku nie spowodował pożaru, ale w jego wyniku w budynku wyleciały okna. Służby informują również o naruszeniu konstrukcji.

- Na razie zbieramy informacje. To, co jest pewne, to jest to, że w mieszkaniu na pierwszym piętrze budynku wybuchła butla z gazem - poinformował mł. bryg. Karol Kierzkowski z mazowieckiej straży pożarnej.

