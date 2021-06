Płońsk. Zwłoki noworodka zakopane w grobie. "Ciało było zawinięte w reklamówkę"

Zwłoki noworodka na płońskim cmentarzu od strony ulicy Wolności znaleziono w czwartek (24 czerwca). Makabrycznego odkrycia dokonał mężczyzna, który przyszedł zapalić znicze na grobie swoich bliskich. Tuż obok, na sąsiadującej mogile, dostrzegł rozkopaną ziemię.

- Pan przyszedł do mnie i powiedział, że ziemia jest wzruszona. Spytał, czy mógłbym to sprawdzić. Wziąłem szpadel i poszedłem. Okazało się, że są to zwłoki noworodka - powiedział w rozmowie z TVP3 Warszawa Bogdan Niczka, pracownik cmentarza parafialnego w Płońsku.

Płońsk. Zwłoki noworodka w grobie. Ciało było zawinięte w reklamówkę

Śledztwo w kierunku dzieciobójstwa wszczęła Prokuratura Rejonowa w Płońsku. Ciało noworodka było zawinięte w reklamówkę. Na miejscu znaleziono również inne foliowe torby oraz zakrwawione rzeczy.

- Zwłoki te zostały zabezpieczone do dalszych badań, myślę tutaj głównie o sekcji zwłok noworodka w celu ustalenia, czy dziecko urodziło się żywe czy też nie - przekazała prokurator Iwona Śmigielska-Kowalska.

RadioZET.pl/TVP3 Warszawa/plonszczak.pl