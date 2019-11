Dostałeś wiadomość o dodatkowej płatności za przesyłkę? To oszustwo. Uważaj, bo możesz stracić pieniądze. Przed atakiem cyberprzestępców ostrzega Poczta Polska.

Poczta Polska informuje, że cyberprzestępcy wysyłają do Polaków sms-y, w których podszywając się pod pracowników spółki, informują o zmianie cennika i proszą o kliknięcie w link i dokonanie dopłaty o różnej wysokości za daną usługę. Przykładowy sms może wyglądać tak:

W zwiazku ze zmiana cennika w dn. 04.11.19, infomrujemy, iz Twoja paczka wymaga doplaty 1.00 PLN, aby kontynuowac dostawe. https://pp-sa.net/doplata (pisownia oryginalna - red.)

„Podany link kieruje do podstawionej strony podobnej do strony prawdziwego pośrednika w płatnościach. Następnie po wyborze banku osoba jest kierowany na jego stronę, która również jest fałszywa. Klient definiuje osobę do której ma zostać przelana kwota – zatwierdza przelew kodem, jaki otrzymał smsem (kod jest widoczny dla złodzieja, ponieważ strona jest sfałszowana i każda operacja wykonywana na stronie jest monitorowana w czasie rzeczywistym)” – tłumaczy Poczta Polska i zapewnia, że w komunikacie, że nie nigdy wysyła wiadomości w sprawach dodatkowych płatności.

Spółka apeluje jednocześnie, by w przypadku otrzymania podobnych wiadomości, zgłosić sprawę na policję i poinformować o swoich podejrzeniach Pocztę Polską mailowo na adres cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl.

RadioZET.pl/Poczta Polska