Podejrzani Politycy: CBA sprawdzało, czy Kulczyk sfingował swoją śmierć

Podcast "Podejrzani Politycy" wraca po wakacjach do największej zagadki tego lata, czyli tajemniczej śmierci handlarza bronią Sławomira Izdebskiego. Służby specjalne mogły pozorować ściganie handlarza bronią, który oszukał państwo na sprzedaży respiratorów i zniknął z milionami – informowała Rzeczpospolita. Czy w Polsce służby są w stanie sfingować śmierć swoich współpracowników? Jak ustalił nieoficjalnie Radosław Gruca, w CBA w latach 2016 – 2017 podwładni szefa Biura Ernesta Bejdy mieli poszukiwać śladów Jana Kulczyka, który zmarł w Wiedniu w 2015 roku. Jakie świadectwo wystawia to koordynatorowi służb specjalnych? Czy serial o Izdebskim i wątpliwości wokół tego, czy naprawdę zmarł, były przyczyną dymisji szefa Agencji Wywiadu?

Autorzy podcastu RadioZET.pl i aplikacji Upday tradycyjnie wybrali najważniejszą kontrowersję i wydarzenie tygodnia. Dziennikarz śledczy Radosław Gruca opowiedział, jak jego źródła ze służb odnoszą się do nowych faktów ujawnionych przez dziennikarki Rzeczpospolitej, które wskazują na dwuznaczne postępowanie służb w sprawie ścigania handlarza bronią Andrzeja Izdebskiego.

W części dotyczącej wydarzenia tygodnia autorzy dyskutowali o tym, w co gra rząd, zapowiadając domaganie się reperacji od Niemiec za zniszczenie Polski podczas II Wojny Światowej. W 83. rocznicę wybuchu wojny na Zamku Królewskim z wielką pompą Jarosław Kaczyński, prezes PiS zapowiedział wystąpienie do RFN o gigantyczną kwotę wyliczoną przez ekspertów pracujących pod nadzorem posła Arkadiusza Mularczyka. Jak zauważył Gruca, działanie rządu wygląda jakby jego celem było granie na podburzanie antyniemieckich nastrojach, a nawet w szeregach PiS mało kto wierzy, że Polska dostanie jakiekolwiek odszkodowania. Grozi to za to popsuciem i tak napiętych relacji z naszym największym sąsiadem i sojusznikiem Polski w UE i NATO.

Cotygodniowa analiza politycznych notowań poszczególnych graczy z polskiej polityki w opozycji tym razem skoncentrowała się na relacji Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy, z najpopularniejszym polskim politykiem, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Potwierdziły się właśnie ustalenia dziennikarzy RadioZET.pl sprzed wakacji, kiedy nasi informatorzy przekonywali, że Trzaskowski postanowił poczekać na rozwój wydarzeń, bo wierzy, że pozycja lidera opozycji prędzej czy później przypadnie właśnie jemu.

Współpracownicy prezydenta Waszawy ze Sławomirem Nitrasem na czele świętują właśnie sukces, jakim okazała się być druga edycja Campusu Polska. Michał Piasecki dopytywał, jak to wpłynie na przyszłą współpracę i kto z dwóch liderów PO bardziej na tym skorzysta. Gruca wyjaśniał, że w tym wypadku ważniejsze od rywalizacji liderów największej partii opozycyjnej jest to, że opozycja zyskuje inicjatywę i stara się pokazywać, że ma alternatywę dla borykającej się z wielkimi problemami Zjednoczonej Prawicy. We władzę bije rosnąca inflacja, problemy przynosi też nowy rok szkolny i braki nauczycieli w polskich szkołach. Wciąż nie wiadomo, jak rząd poradzi sobie z problemami w zakresie dostaw surowców niezbędnych w przemyśle oraz drożyzną, która dotyka wszystkich obywateli.

Jak relacjonował Gruca, po odejściu z rządu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego większy wpływ na najważniejszego polityka w Polsce zyskali starzy partyjni towarzysze niechętni Morawieckiemu i zachęcających do budowania narracji antyniemieckiej, która już kiedyś przynosiła PiS zwycięstwo w wyborach. Dziennikarz RadioZET,pl przypomniał też, że bazowanie na nieufności do Niemców było jedną ze składowych sukcesów PiS w wyborach w 2005. Powszechnie krytykowana akcja Jacka Kurskiego zarzucającemu Donaldowi Tuskowi, że miał dziadka w Wehrmachcie zdaniem informatorów Grucy wciąż jest dla Kaczyńskiego ważnym wspomnieniem i skłania go do wyrażenia zgody na ataki na niemieckich polityków. Czy przyniesie do podobne skutki co 17 lat temu?

