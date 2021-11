Podejrzani ws. dewastacji aut Medyków Na Granicy aresztowani. Mieli maczety i noże w mieszkaniach

Aresztowane osoby zostaną przesłuchane w czwartek. W ich mieszkaniach znaleziono między innymi maczety oraz noże, które mogły posłużyć do uszkodzenia pięciu aut należących do członków grupy Medycy Na Granicy, którzy pomagali ofiarom kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej.

Podlaska policja podała, że osoby zostały zatrzymane w miejscu zamieszkania. Policjanci weryfikują materiał dowodowy, trwają badania laboratoryjne.

Zdewastowane auta członków grupy Medycy Na Granicy

Zatrzymani to dwóch mężczyzn w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnia kobieta. Samochody zostały uszkodzone w nocy z 13 na 14 listopada w miejscowości Świnoroje, w powiecie hajnowskim na Podlasiu. "Nieznani sprawcy uszkodzili pięć samochodów osobowych, należących do dyżurujących członków naszego zespołu oraz towarzyszących im w tych dniach dokumentalistów. Przebito opony, potłuczono szyby, lampy, zniszczono karoserię. Sprawę bada lokalna policja" - napisali po incydencie wolontariusze na swoim facebookowym profilu. To była ostatnia doba dyżuru medyków. Po tym co się stało, ze względów bezpieczeństwa, postanowili zakończyć służbę.

Od 16 listopada działania Medyków na Granicy przejął Poland Emergency Medical Team PCPM - Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM, który pełni 24 godzinne dyżury w pobliżu polsko-białoruskiej granicy, poza strefą objętą stanem wyjątkowym.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK