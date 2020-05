Nastolatek postrzelił 16-letniego kolegę z łuku. Strzała utkwiła w głowie

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, którego doszło w gminie Lubaczów na Podkarpaciu. 16-latek został postrzelony z łuku przez starszego kolegę. Poszkodowany ze strzałą w głowie trafił do szpitala.

Jak poinformowała w piątek podkarpacka policja, do wypadku doszło w czwartek wieczorem w Baszni Dolnej k. Lubaczowa (woj. podkarpackie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń:

[...] trójka znajomych, w wieku od 16 do 19 lat, umówiła się na spotkanie w lesie niedaleko Kresowej Osady w Baszni Dolnej. 19-latek na spotkanie zabrał ze sobą łuk i trzy strzały zakończone metalowym grotem

Kiedy nastolatek zbliżył się do umówionego miejsca, z odległości ok. 60 metrów zauważył swoich kolegów. Chcąc ich przestraszyć wycelował obok jednego z nich i oddał strzał. Strzała przeleciała przez zarośla i trafiła chłopaka w głowę. Młodzi mężczyźni wezwali pomoc i pozostali z poszkodowanym do czasu przyjazdu służb ratunkowych.

Nastolatek ze strzałą w głowie został przewieziony do szpitala w Lubaczowie, a następnie przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli łuk i strzały.

