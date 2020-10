Zwłoki kobiety przy brzegu Wisły. To może być poszukiwana od kilku dni 66-latka

Podkarpackie. We wtorek we wsi Surowa (woj. podkarpackie) przy brzegu Wisły znaleziono ciało kobiety. To prawdopodobnie poszukiwana 66-letnia mieszkanka Kielc, której męża znaleziono przed kilkoma dniami martwego z raną postrzałową.

Zwłoki 66-latki przy brzegu Wisły. O znalezieniu zwłok, dyżurnego z Mielca (woj, podkarpackie) powiadomiło we wtorek po południu dwóch młodych mężczyzn, którzy wybrali się na ryby w rejon rzeki w miejscowości Surowa. Ciało znajdowało się przy brzegu, kilka kilometrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono ciało mężczyzny.

Na miejscu pracowała ekipa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Prowadzone postępowanie pozwoli ustalić tożsamość kobiety i wyjaśni okoliczności jej śmierci.

Prawdopodobnie jest to ciało zaginionej kobiety, której policjanci poszukiwali od ubiegłej soboty. Przypomnijmy, że ona i jej 70-letni mąż - oboje zamieszkali na co dzień w Kielcach - zaginęli podczas urlopu, który spędzali w gospodarstwie agroturystycznym w Górkach (woj. podkarpackie). W piątek oboje wybrali się na ryby w okolice Mielca i już nie wrócili, co zaniepokoiło właścicielkę gospodarstwa.

Zakrojone na szeroką skalę poszukiwania doprowadziły w sobotę do odnalezienia zwłok 70-letniego mężczyzny. Miał on ranę postrzałową. - Ze wstępnych oględzin wynika, że strzał oddano w usta. Nie wiadomo, czy było to zabójstwo, czy samobójstwo - powiedziała w rozmowie z rzeszowską "Gazetą Wyborczą" Małgorzata Dobosz-Słąba, zastępczyni prokuratora rejonowego w Mielcu.

