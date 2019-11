Odkrycia, o którym pisze lokalny portal nowiny24.pl, dokonał właściciel pijalni piwa w Nowej Sarzynie koło Leżajska (woj. podkarpackie). W poniedziałek wykonywał w swoim lokalu prace porządkowe przed otwarciem i natrafił w toalecie na ciało mężczyzny. Zawiadomił policję, na miejsce przybył też prokurator. Ze wstępnych ustaleń wynika, że denat dzień wcześniej w godzinach wieczornych przebywał w barze i spożywał alkohol.

– Do pomieszczenia toalety, które znajduje się w piwnicy budynku, wchodzi się z podwórka. Prowadzący pijalnię poinformował, że gdy zamykał lokal w niedzielę, wydawało mu się, że drzwi do pomieszczenia toalety są zamknięte. Dopiero w poniedziałek, gdy wchodził tam, aby zabrać środki do sprzątania, bezpośrednio za drzwiami, które otwierają się do środka, ujawnił leżące na podłodze zwłoki znanego mu mężczyzny – mówi w rozmowie z nowiny24.pl Katarzyna Leszczak z Prokuratury Rejonowej w Leżajsku.

Na miejscu przeprowadzono oględziny miejsca i ciała, teraz przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśni sekcja zwłok. Na razie nic nie wskazuje na to, że do zgonu przyczyniły się osoby trzecie.

RadioZET.pl/nowiny24.pl