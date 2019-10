Pobicie, naruszenie miru domowego i zmuszanie do określonego zachowania - to zarzuty jakie usłyszało dwóch mieszkańców Moniek w wieku 18 i 31 lat. Młodszy z napastników usłyszał dodatkowo zarzut rozboju i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzeń doszło w połowie października. Wówczas na jedną z posesji w Mońkach weszło dwóch mężczyzn. Następnie wyważyli drzwi wejściowe do domu i weszli do środka, gdzie zastali zaskoczonego 50-letniego domownika. Napastnicy oznajmili mężczyźnie, że będą wspólnie spożywać alkohol, a wobec sprzeciwu pobili 50-latka.

Pracujący nad sprawą monieccy policjanci ustalili, że spożywany alkohol został zdobyty również w wyniku przestępstwa. Przed przybyciem do domu 50-latka, młodszy z mężczyzn dokonał rozboju. Na jednej z ulic w Mońkach obezwładnił starszego mężczyznę, a następnie wyrwał mu trzymaną reklamówkę, w której znajdowała się wódka.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radio ZET na Facebooku

Policjanci szybko ustalili tożsamość mężczyzn, a zatrzymanie ich było już tylko kwestią czasu. Starszy z napastników wpadł w ręce mundurowych w ubiegły poniedziałek. Młodszy dwa dni później. Obaj napastnicy usłyszeli zarzuty naruszenia miru domowego, pobicia oraz gróźb. Dodatkowo młodszy z nich usłyszał zarzut rozboju i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

RadioZET.pl/KPP Mońki