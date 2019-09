O sprawie informuje „Gazeta Współczesna”. Zgłoszenie do Komendy Straży Pożarnej w Sejnach (woj. podlaskie) dotarło w piątkowy poranek, ok. godz. 10. Wynikało z niego, że pływający łódką na rzece Marycha w miejscowości Zelwa (niedaleko Sejn) mężczyzna wpadł do wody.

Gdy służby ratunkowe dotarły na miejsce, rozpoczęto poszukiwania. W końcu wyłowiono z rzeki ciało mężczyzny, którego jednak nie udało się uratować. Był nim podróżujący łódką turysta, który spędzał urlop w okolicy.

Przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniać teraz będą funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

RadioZET.pl/Gazeta Współczesna