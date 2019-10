Sąd Apelacyjny w Białymstoku złagodził karę za zabójstwo „na prośbę” z 25 na 15 lat więzienia – podaje PAP. Morderca zastrzelił swojego znajomego jesienią 2017 roku po tym, jak… został o to poproszony. Wyrok jest prawomocny.

Do zdarzenia doszło w okolicach Hajnówki. W jednym z domów w Lipinach znaleziono zwłoki 41-latka. Mężczyzna został postrzelony w tył głowy.

Do postrzału doszło w trakcie zakrapianej imprezy. Śledczy postawili jednemu z uczestników libacji zarzut zabójstwa przy użyciu broni palnej. Sprawca przyznał się do czynu, w wyjaśnieniach tłumaczył, że pociągnął za spust… na prośbę znajomego, który z chciał pozbawić się życia z powodów osobistych.

Obrona odwołała się od pierwszego wyroku (25 lat więzienia), oczekując łagodniejszej kary. Podkreślała, że w chwili śmiertelnego strzału oskarżony „oskarżony kierował się współczuciem wobec przyjaciela”. Powołała się też na spełnienie jego woli.

Przewodnicząca składu orzekającego, sędzia Brandeta Hryniewicka, przychyliła się do tej argumentacji. W uzasadnieniu podkreślała dziś, że śmiertelnik wiele razy prosił oskarżonego, również publicznie, by go zabił. Sąd uznał, że winny „nie jest osobą niebezpieczną, zagrażającą społeczeństwu i wymagającą eliminacji z tego społeczeństwa”.

Policja zabezpieczyła karabin typu mauser z czasów II wojny światowej. Okazało się, że samą broń posiadano bez zezwolenia.

