Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prośba pojawiła się na stronie internetowej parafii św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej – informuje Kurier Poranny. W informacji dotyczącej tegorocznej wizyty duszpasterskiej, proboszcz bez ogródek informuje o swoich finansowych oczekiwaniach.

„Ks. proboszcz pokornie prosi o zwiększenie ofiary, o 50 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. A rodziny, które czują się zamożne o 100 zł” – można przeczytać w ogłoszeniu.

Proboszcz oczywiście podkreśla, że „nie wyznacza wysokości składki”, ale „liczy na zrozumienie”. Zrozumienie ambitnych planów inwestycyjnych parafii. Chodzi o infrastrukturę, rozbudowywaną z myślą o wiernych.

„W roku 2019 chcemy wykonać większy parking dla wiernych przyjeżdżających do kościoła. Chcemy wykonać to w ciągu jednego roku. To drogi i ambitny plan” – pisze proboszcz do parafian.

To niejedyna prośba proboszcza. Oczekuje też, że mieszkańcy okolicznych wsi, leżących w granicach parafii, przyjechali po księdza, który ma odwiedzić ich w czasie Kolędy.

RadioZET.pl/poranny.pl