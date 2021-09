Do szpitala trafił policjant, który został potrącony przez kierującego busem Gruzina przewożącego nielegalnych imigrantów – poinformował w czwartek rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Dodał, że kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej, policja musiała użyć broni.

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w miejscowości Wojnachy niedaleko Sokółki w województwie podlaskim. Tomasz Krupa powiedział PAP, że patrol ruchu drogowego chciał zatrzymać do kontroli przejeżdżającego busa. Kierowca początkowo zatrzymywał się, ale ostatecznie, kiedy policjant kazał mu wyłączyć silnik, to ruszył, potrącając policjanta, wtedy policjant oddał strzały, kierowca zatrzymał się – mówił PAP Krupa.

Podlaskie. Obywatel Gruzji przewoził 13 uchodźców. Potrącił policjanta

Busem kierował 42-letni Gruzin - podał rzecznik. – Obywatel Gruzji był bardzo agresywny w stosunku do policjantów, ostatecznie policjanci, zatrzymując tego mężczyznę, użyli tasera w stosunku do niego – powiedział Krupa.

Poinformował, że w busie znajdowało się "14 osób nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju". – Nikomu z pasażerów pojazdu nic się nie stało – dodał. Powiedział PAP, że zostali oni przekazani Straży Granicznej.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku mjr Katarzyna Zdanowicz, na razie "w dyspozycji" Straży Granicznej jest 13 osób z busa, poza kierowcą; osoby te mają być na terenie placówki SG. Dodała, że migranci to: 11 obywateli Iraku i 2 obywateli Turcji.

RadioZET.pl/PAP -Sylwia Wieczeryńska, Izabela Próchnicka/oprac. AK