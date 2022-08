Podlewali wodą z Odry miejską zieleń? W sieci burza. "Naganne i nieakceptowalne"

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu wyjaśnia, czy woda z zanieczyszczonej Odry była pobierana do podlewania zieleni w mieście. W sobotę trafiły do sieci zdjęcia stojącego nad brzegiem rzeki samochodu firmy Park-M, która m.in. świadczy usługi dla ZZM.