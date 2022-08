Podręcznik do "HiT" trafi na pocztę. "Dbajmy o rzetelną wiedzę młodych Polaków"

Podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego do przedmiotu Historia i teraźniejszość będzie można kupić w 3500 placówkach Poczty Polskiej - zapowiedział wiceszef klubu PiS Ryszard Terlecki. Tymczasem coraz więcej szkół zapowiada, że nie będzie korzystać z kontrowersyjnego podręcznika, któremu nauczyciele i uczniowie zarzucają, że jest pełny propagandy, przekłamań i manipulacji. Takich szkół jest już ponad dwa tysiące.

Wiceszef klubu PiS Ryszard Terlecki napisał we wtorek na Twitterze, że podręcznik do przedmiotu Historia i teraźniejszość prof. Wojciecha Roszkowskiego będzie dostępny od 31 sierpnia w 3500 placówkach Poczty Polskiej. “Dbajmy o rzetelną wiedzę młodych Polaków, brońmy przed manipulacjami wrogów Polski” - czytamy we wpisie Terleckiego.

Książka prof. Roszkowskiego jest na razie jedynym zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki podręcznikiem do nauki przedmiotu Historia i teraźniejszość. Nauczyciele i uczniowie zarzucają książce, że jest pełna propagandy, przekłamań i dyskryminujących stwierdzeń, m.in. fragment o "produkowanych" dzieciach i "hodowli ludzi".

Terlecki: Podręcznik do "HiT" Roszkowskiego do kupienia na poczcie

W wielu szkołach już zapadła decyzja, że nauczyciele będą posiłkowali się alternatywnym podręcznikiem przygotowanym przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Chociaż nie uzyskał on jeszcze akceptacji MEiN (recenzenci mieli do niego uwagi), to według źródeł Onetu ma szanse zostać dopuszczony po wprowadzeniu poprawek.

Rośnie też popularność akcji “Szkół wolnych od (s)HIT-u". Stowarzyszenie Wolna Szkoła przygotowało interaktywną mapę placówek, które nie chcą podręcznika prof. Roszkowskiego. Jest już na niej ponad dwa tysiące placówek, które nie mają tej książki w wykazie, czekają z decyzją do pojawienia się alternatywnego podręcznika lub zamierzają wykorzystywać własne materiały. Mapa jest cały czas aktualizowana. We wtorek było na niej 2177 szkół.

Miażdżący był też ostatni sondaż IBRiS dla Radia ZET ws. podręcznika prof. Roszkowskiego. Aż 73,3 proc. ankietowanych, którzy o nim słyszeli ocenia go źle (zdecydowanie źle - 60,6 proc. proc. i raczej źle - 12,7 proc.).

Podręcznika prof. Roszkowskiego bronią politycy PiS i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef resortu edukacji wyraził zdziwienie krytyką książki. - Nikt takiej nagonki na żaden podręcznik nigdy nie przypuszczał - stwierdził. Minister zaznaczył jednak, że nauczyciele nie mają obowiązku korzystania z żadnego podręcznika do przedmiotu Historia i teraźniejszość - również tego autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

RadioZET.pl