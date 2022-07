Wszystko wskazuje na to, że podręcznik do historii i teraźniejszości prof. Wojciecha Roszkowskiego trafi do szkół. Książka po pierwszej, negatywnej ocenie językowej, dostała kolejną, pozytywną. Jej przygotowanie zajęło tydzień, podręcznik liczy ponad 500 stron.

- Będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć historii młode pokolenia Polaków - zapewniał w czerwcu minister edukacji Przemysław Czarnek, mówiąc o książce do historii i teraźniejszości, nowego szkolnego przedmiotu. I wszystko wskazuje na to, że młodzież rzeczywiście będzie mogła się z niej uczyć.

Wszystkie oceny pozytywne

Zanim podręcznik zostanie dopuszczony do użytku w szkole, oceniają go rzeczoznawcy podręczników szkolnych, najczęściej wykładowcy akademiccy, wskazani przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ku zaskoczeniu szefa resortu edukacji, w połowie czerwca książka do HiT-u dostała jednak negatywną ocenę w zakresie językowym.

Wystawił ją językoznawca, medioznawca prof. Grzegorz Ptaszek z Akademii Górniczo-Hutniczej, który, jak dowiedziało się tvn24.pl, stwierdził, że podręcznik zawiera wiele błędów językowych, logicznych, „nie stanowi wzoru poprawnej polszczyzny oraz nie realizuje wzorcotwórczej dla uczniów funkcji podręcznika", a język miejscami „ma charakter wykluczający, piętnujący”.

Nowy przedmiot w szkołach ma obowiązywać już od 1 września 2022, a jak zapewniał Czarnek, tylko ta jedna książka przechodzi procedury dopuszczenia jej do używania w szkołach. Ministerstwo negatywną ocenę więc przyjęło i zamówiło kolejną, dodatkową (minister edukacji zgodnie z prawem może o taką zawnioskować).

MEiN nie podaje, komu zlecił dodatkową opinię językową. Nie są upubliczniane także recenzje. Wiadomo jednak, że na przygotowanie dodatkowej opinii rzeczoznawca ma 30 dni od dnia, w którym otrzymał egzemplarz podręcznika. Nowy recenzent, jak czytamy na stronie resortu, książkę otrzymał 23 czerwca. Opinię wydał już tydzień później 30 czerwca. Książka liczy 512 stron. Poprzednia ocena językowa zajęła prawie miesiąc (ekspert dostał książkę 19 maja, a opinia wpłynęła 17 czerwca).

HiT w szkołach już od września

Żeby dopuścić podręcznik w formie papierowej do użytku w szkołach, musi on uzyskać trzy pozytywne opinie rzeczoznawców: dwie merytoryczno-dydaktyczne i jedną językową. Na początku czerwca podręcznik do HiT-u dostał jedną pozytywną opinię merytoryczno-dydaktyczną. Druga była warunkowa, po wprowadzeniu poprawek zamieniona ją również na pozytywną. Wszystko wskazuje więc na to, że podręcznik do historii i teraźniejszości trafi do szkół.

Niektórzy eksperci mówili wprost, że nie sposób uznać tej książki za szkolny podręcznik. W udostępnionych pierwszych stronach książki można przeczytać m.in. że wśród najpopularniejszych obecnie ideologii jest feminizm i ideologia gender, w UE „różne są religie, co usiłuje się już niwelować poprzez lansowanie ateizmu”, a przy okazji wyliczania polskich strat z II wojny światowej przeciwko rekompensatom protestują „polskojęzyczne media znajdujące się w rękach niemieckich właścicieli”. Ostatnio też głośno było o zawartym w podręczniku opisie kontaktów pedofilskich jednego z niemieckich polityków.

Podręcznik do HiT-u wydaje „Biały Kruk”, który specjalizuje się w książkach o charakterze religijnym, historycznym i patriotycznym. Autorem podręcznika jest prof. Wojciech Roszkowski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych PAN, były europoseł z listy PiS. Historia i teraźniejszość zastąpi w liceum, technikum i w szkole branżowej pierwszego stopnia wiedzę o społeczeństwie na poziomie podstawowym.

RadioZET.pl