Do tragedii doszło w piątek. Ze zbiornika wodnego w miejscowości Podsutki (gmina Sidra, województwo podlaskie) strażacy wyłowili zwłoki. Według wstępnych założeń służb, mogło dojść do dramatycznego w skutkach, nieszczęśliwego wypadku.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W sobotę, ze stawu w miejscowości Podsutki funkcjonariusze straży pożarnej wyciągnęli zwłoki 60-letniego mężczyzny.

Zastępy straży pożarnej z OSP Sidra i JRG Sokółka pojawiły się na miejscu zgłoszenie około godziny 10.00.

fot. OSP Sidra/Facebook

W sprawie zostało wszczęte śledztwo – prowadzi je policja pod nadzorem prokuratury. Ciało 60-latka zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok. Jak wstępnie zakładają służby, wiele wskazuje na to, że doszło do tragicznego wypadku. Według wstępnych ustaleń, do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby z zewnątrz.

RadioZET.pl/poranny.pl