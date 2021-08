Alarm przeciwpowodziowy, wylała rzeka, zalane drogi i skansen. "To już nie obawa, to trwoga"

Deszcze padały w nocy na Sądecczyźnie. Rzeka zalała drogę krajową nr 75 w miejscowości Witowice Dolne. Rzecznik sądeckiej straży pożarnej Paweł Motyka poinformował, że policjanci kierują ruch na objazdy. Objazd dla samochodów ciężarowych wyznaczono drogą wojewódzką nr 975 przez miejscowość Zakliczyn. Samochody osobowe są kierowane na objazd przez Gródek Nad Dunajcem.

Rzeka wylała na drogę, osuwiska w Małopolsce

W wyniku nocnych ulew zalana została także ulica Węgierska w Starym Sączu. Na linię kolejową Żegiestów - Andrzejówka osunęła się ziemia. Ruch kolejowy został wstrzymany. Wprowadzono tam autobusową komunikację zastępczą.

- Informacje o zmianach są wprowadzane do rozkładu jazdy oraz na bieżąco przekazywane podróżnym na stacjach i przystankach oraz w pociągach. Służby techniczne oceniają sytuację i określą termin przywrócenia ruchu. Teren jest zabezpieczony – poinformowała Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dużo pracy po nocnych deszczach mają także strażacy w Bochni. Jak podaje portal bochnianaszemiasto.pl, w powiecie bocheńskim służby interweniowały do godziny 9 już dwa razy, a w powiecie brzeskim - osiem.

W gminie Borzęcin zalane zostały posesje w Borzęcinie oraz Przyborowie. W Brzesku przy ulicy Okocimskiej woda zalała piwnicę Okocimskiego Klubu Sportowego. Z kolei w szkole podstawowej w Domosławicach, woda wypełniła studzienki burzowe, co groziło zalaniem piwnic.

Trudna sytuacja pogodowa panuje w Limanowej i okolicy. Według portalu limanowa.in lokalnie spadło już nawet 59 l wody na metr kwadratowy. Rzeka Łososina jest blisko wystąpienia z koryta. Ulewne opady deszczu spadły również w gminie Ciężkowice. Tam "w związku z trudną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną" wprowadzono alarm przeciwpowodziowy.

Zalany skansen na Lubelszczyźnie

Długotrwałe ulewy spowodowały, że została zalana część skansenu Grodziska Żmijowiska w Kotlinie Chodelskiej. Zniszczony jest ogródek doświadczalny, miejsce na ognisko oraz dwie pozostałe słowiańskie chaty.

Grodzisko Żmijowisko to jeden z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Padający deszcz uniemożliwia dojazd do grodziska i sprawdzenie stanu obiektów skansenu, których część została zalana.

- Nie mamy dostępu do Grodziska, ponieważ jedyna droga dojazdowa, gruntowa, droga gminna, jest rozjeżdżona i zalana. Most nad Jankówką też jest ciągle zalewany. Podjedziemy tam jutro i zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, ale pewno nie lepiej, może nawet gorzej – powiedział PAP w poniedziałek kierownik Grodziska Żmijowiska Paweł Lis.

"Grodzisko Żmijowiska – bezsilność… To już nie obawa, to trwoga, jakie jeszcze klęski dotkną w tym roku nasz archeologiczny skansen w Żmijowiskach. To dojmujące poczucie bezsilności wobec sił natury, które sprzysięgły się przeciw tej terenowej placówce muzealnej" - czytamy na profilu Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Z powodu ciągłych opadów deszczu zwiedzanie skansenu nie jest możliwe. Wizyta rzeczoznawcy i konsultacje zaplanowane są na piątek, kiedy prognozowana jest poprawa pogody.

