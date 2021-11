Minister zdrowia Adam Niedzielski po piątkowym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia ogłosił porozumienie ws. podwyżek dla medyków. – Obliczyliśmy sobie, że ten szacunkowy koszt przyjętej propozycji to jest mniej więcej 6,5 mld zł. To jest ogromna kwota – stwierdził.

Adam Niedzielski, mówiąc o porozumieniu ws. podwyżek dla medyków, przypomniał, że ma za sobą trzy tygodnie intensywnych rozmów z przedstawicielami zespołu trójstronnego, w którego skład wchodzą przedstawiciele związków zawodowych pracowników i pracodawców. W spotkaniach nie uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego z Białego Miasteczka.

Podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Minister zdrowia podał kwoty

– Cieszę się, że mogę zakomunikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców jak i przedstawicieli pracowników – powiedział szef MZ.

– Obliczyliśmy sobie, że ten szacunkowy koszt przyjętej propozycji to jest mniej więcej 6,5 mld zł. To jest ogromna kwota, która robi wrażenie, ale też oznacza bardzo realne wzrosty wynagrodzeń w przyszłym roku dla praktycznie każdego zawodu medycznego – poinformował Niedzielski.

Minister zdrowia przekazał, że podwyżka będzie realizowana w trybie, który przewiduje ustawa o wzroście minimalnego wynagrodzenia, czyli od lipca. – I tak od lipca lekarz będzie zarabiał o 1800 zł więcej. To minimalne wynagrodzenie zwiększy się z 6700 na 8000 zł – wyjaśnił. Zaznaczył, że do minimalnego wynagrodzenia doliczane są różne dodatki m.in. stażowe czy za dyżury.

– Pielęgniarki z wykształceniem średnim zostały przekwalifikowane, zgodnie z wnioskiem strony społecznej, do grupy z wyższym wykształceniem – poinformował. – Od 1 lipca te osoby będą miały podwyżkę 1500 zł z poziomu 3700 zł do poziomu 5300 zł – przekazał Niedzielski. – Fizjoterapeuci, diagności oraz psycholodzy, wzrost ich minimalnego wynagrodzenia wyniesie 1400 zł, z poziomu 4200 zł do poziomu 5600 zł – dodał.

– Te podwyżki są rzeczywiście wysokie i prowadzą te wynagrodzenia w sektorze medycznym do wysokiego poziomu, bo chociażby w najniższym przedziale, jaki mamy w tabeli uzgodnionej najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło 3,5 tys. zł, podczas gdy w całej gospodarce wynosi ono 3 tys. zł – podsumował szef resortu zdrowia.

RadioZET.pl/PAP