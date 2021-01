Podział Mazowsza jeszcze w tym roku? Suski: projekt jest gotowy

Podział Mazowsza, według polityka PiS-u, został opóźniony przez koronawirusa. - Żeby go dokonać, trzeba przeprowadzić wybory do dwóch nowych sejmików. Zorganizowanie ich przy takim natężeniu Covidu jest niewykonalne. Stąd też czekamy na złagodzenie pandemii. Liczymy na to, że szczepionka pomoże - podkreślił poseł PiS w rozmowie z Radiem Plus.

Podział Mazowsza. "Czekamy z gotowym projektem"

Marek Suski zapewnił, że poselski projekt ustawy jest już gotowy. - Natomiast czekamy na to, kiedy będzie można przeprowadzić bezpiecznie wybory - zaznaczył polityk i dodał, że głosowanie w tej sprawie może odbyć się późną wiosną.

Pomysł polityków PiS na rozdzielenie Mazowsza zakłada utworzenie w jego miejsce województwa mazowieckiego oraz województwa warszawskiego. Uzasadniając projekt, parlamentarzyści podkreślali, że chodzi o to, by stolica nie rozwijała się kosztem pozostałej części Mazowsza, lecz aby region również miał możliwości rozwoju m.in. przez szerszy dostęp do środków unijnych.

Dotychczasowy podział Polski na 16 województw obowiązuje od 1999 r.

