We wtorek w kraju zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, z wyjątkiem zachodnich krańców kraju, słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 0 st. na Suwalszczyźnie, około 5 st., 6 st. w centrum, na zachodzie i nad morzem do 8 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa początkowo będzie rosnąć, po południu zacznie spadać.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W centrum i na południowym wschodzie na ogół bez opadów. Na krańcach wschodnich początkowo słabe opady śniegu, na pozostałym obszarze opady deszczu, na północnym zachodzie i Pomorzu opady deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz.

Temperatura minimalna od -4 st. na Suwalszczyźnie, około -3 st. na obszarach podgórskich do 4 st. na południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany nad morzem dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wiatr w porywach: na wybrzeżu do 60 km/h, w Kotlinie Kłodzkiej do 80 km/h.

RadioZET.pl/PAP/JŚ