Burze, deszcze i silny wiatr. Prognoza na środę

Pogoda w środę. Burze, deszcze, gwałtowny wiatr a nawet burze z gradem – to prognoza na dziś. We wschodniej części kraju prognozowane jest zachmurzenie, umiarkowane i duże, wystąpią również przelotne deszcze – do 10-20 litrów na metr kwadratowy (oraz burze). Na Pomorzu z kolei możliwe opady deszczu do 51 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura w środę wyniesie od 20 st. C. w regionie zachodniopomorskim do 26 st. C. w województwie podkarpackim i małopolskim. Należy spodziewać się też silnych porywów wiatru, - do 70 km/h, a w burzach nawet do 90 km/h.

Gwałtowne burze przetoczyły się przez Polskę już w nocy z wtorku na środę, powodując znaczące straty – m.in. zerwane linie energetyczne i powalone drzewa, blokujące drogi. Przed tego rodzaju skutkami zjawisk atmosferycznych ostrzega IMGW i straż pożarna także dziś.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, na północy i północnym wschodzie Europy oraz nad północnym Atlantykiem pogodę kształtują niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałą częścią kontynentu jest podwyższone ciśnienie. Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżu znad południowej Szwecji, na wschodzie i południu zaznacza się strefa frontu atmosferycznego. Za frontem napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosnąć.

W środę w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże ze słabym przelotnym deszczem. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami, głównie na południowym wschodzie, burze, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na Podkarpaciu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 21 st.C na północnym zachodzie do 24 st.C w centrum i 28 st.C na wschodzie Podkarpacia; nad morzem, lokalnie na Kaszubach i w dolinach karpackich 19 st.C, 20 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu. Lokalnie, zwłaszcza na południu kraju, utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st.C do 15 st.C, na Suwalszczyźnie i obszarach podgórskich 9 st.C, 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

Pogoda w stolicy

W środę w Warszawie po południu zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami wzmagający się do dość silnego i porywistego, zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

