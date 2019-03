Pogoda w Dzień Kobiet. Wzrost zachmurzenia i SILNY wiatr

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W piątek początkowo na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Czeka nas jednak postępujący od zachodu wzrost zachmurzenia (do dużego) z przelotnymi opadami deszczu, wysoko w górach śniegu.

Uwaga na silny wiatr! Od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h na zachodzie kraju, nad morzem wiatr od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, wysoko w górach do 110 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie rosnąć.

Temperatura maksymalna od 6-7 st. na wybrzeżu do 14 st. na południu.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem.

Temperatura minimalna od 1 do 4 st., w obszarach podgórskich od -1 do 1 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h w północnej połowie kraju i do 80 km/h wysoko w górach, nad morzem porywy do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/JŚ