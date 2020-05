To będzie piękny, słoneczny dzień. Ale uwaga: miejscami burze i gwałtowny wiatr

Pogoda w pierwszy dzień weekendu zapowiada się bardzo obiecująco! W sobotę na termometrach niektórzy mieszkańcy Polski zobaczą nawet 23 stopnie Celsjusza. Miejscami można spodziewać się opadów deszczu, ale dzień będzie raczej pogodny, słoneczny a niebo bezchmurne. Inaczej będzie tylko w górach - tam zapowiadane jest znacznie większe zachmurzenie, a także burze. Uwaga: powieje porywisty wiatr.

Opady deszczu – ok. 1-3 litrów na metr kwadratowy – prognozowane są w regionach północnych i południowo-zachodnich – przewidują synoptycy z TVN24. W pozostałych miejscach raczej dopisze ładna pogoda.

Minimalna temperatura w sobotę wyniesie 18 st. C. na Suwalszczyźnie, natomiast maksymalną – 23 st. C. – odnotują termometry w województwie małopolskim. Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne – w sobotę będą one neutralne, największa wilgotność powietrza odczuwalna będzie na południowym zachodzie a w całej Polsce odczujemy komfort termiczny.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW Europa Centralna oraz Południowo-wschodnia jest pod wpływem wyżu. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

W sobotę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w rejonach podgórskich Karpat możliwy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od ok.17-18 st. do ok. 22-23 st.. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 15 st. do 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na południowym zachodzie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

Pogoda w nocy i w Warszawie

W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane lub duże. Lokalnie możliwy słaby deszcz. Nad ranem na Pomorzu i gdzieniegdzie na południowym zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 5 st. do 10 st.; chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 2 st. do 4 st.. Na północnym wschodzie miejscami spadek temperatury przy gruncie do -3 st.. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich.

W sobotę w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna około 20 st. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni i zachodni.

