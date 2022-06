Pogoda długoterminowa. Nadciąga fala upałów. Wkrótce ponad 30 stopni

Pogoda w drugiej połowie czerwca zafunduje nam rollercoaster – ostrzega IMGW. Trzeba szykować się zarówno na ulewne deszcze i burze, jak i na nadchodzącą falę upałów. Taka mieszkanka będzie towarzyszyła nam już w poniedziałek 13 czerwca. – To będzie ciepły dzień większości kraju, ale z burzami, nawalnym deszczem, i bardzo silnym wiatrem. Już we wtorek nieco chłodniej. Za to w niedzielę nawet 33 st. C – poinformował w poniedziałek IMGW.

Pogoda w czerwcu może zaskoczyć. Ostrzeżenia IMGW

IMGW prognozuje, że w poniedziałek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Wszędzie przelotne opady deszczu. Najgorsza pogoda zapowiada się na wschód od linii Opolszczyzny, Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, Warmii i Mazur, gdzie wystąpią burze, miejscami z gradem, a najintensywniejsze prognozowane są w południowo-wschodniej części kraju.

Temperatura w całym kraju będzie zróżnicowana – od 17 do 27 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, a najchłodniej nad morzem. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru do 90-100 km/h, lokalnie 110 km/h. Nieco spokojniej będzie we wtorek. Burze nie są prognozowane, ale mogą wystąpić zachmurzenia i przelotne opady. Temperatura w dzień od 16 st. nad morzem do 21 st. we Wrocławiu. IMGW prognozuje umiarkowany wiatr.

Najwięcej słońca pojawi się w środę, głównie w południowej i zachodniej Polsce. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 st. nad morzem do 24 st. we Wrocławiu.

Długi weekend rozpoczną przelotne opady prognozowane na święto Bożego Ciała. Na południu kraju i Kujawach burze. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. na Helu do 28 st. we Wrocławiu. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Podobnej pogody należy spodziewać się w piątek 17 czerwca.

W weekend z kolei będzie słoneczny i zapoczątkuje falę upałów. Miejscami spodziewać się należy lekkich opadów, zaś temperatura wyniesie nawet 32 st. w zachodniej części kraju. W niedzielę w tym samym regionie temperatura sięgnie 33 stopni.

RadioZET.pl/PAP