Pogoda długoterminowa. Wiemy, kiedy przestanie wiać. Nadciąga ochłodzenie

Niż Antonina przyniósł do Polski kolejne wichury i opady deszczu. Według długoterminowej prognozy IMGW wiać przestanie w połowie tygodnia. Następnie czeka nas chwilowa poprawa pogody. Niestety w weekend aura znów zacznie się zmieniać.

Pogoda długoterminowa na ostatni tydzień lutego została opracowana przez synoptyków IMGW. Polska znajduje się obecnie pod wpływem niżu Antonina. Wietrzna aura z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem pozostanie z nami do środy. Poprawa pogody nie potrwa jednak długo. W weekend nad Polską rozbuduje się klin wyżowy i z północy napłynie arktyczne powietrze.

Pogoda długoterminowa. Kiedy przestanie wiać?

W poniedziałek 21 lutego w całym kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Alert drugiego stopnia dotyczy Wybrzeża w pasie od Świnoujścia po Elbląg. W pozostałej części Polski obowiązuje żółte ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Wtorek będzie nadal pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie możliwe są przejściowe rozpogodzenia. Będzie nieco chłodniej – od 2 stopni na północy do 6 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h. W górach prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę Polska znów dostanie się pod wpływ głębokiego niżu i ponownie wzrośnie prędkość wiatru. Na przeważającym obszarze kraju porywy wyniosą około 70 km/h, a nad morzem 80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni Celsjusza na zachodzie kraju.

Jeżeli długoterminowa prognoza IMGW się sprawdzi, to w czwartek i piątek czeka nas dużo rozpogodzeń, z temperaturami na poziomie 5-10 stopni Celsjusza. Od soboty spodziewane jest ochłodzenie. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, ale dominować będzie słoneczna pogoda. Temperatura w nocy będzie spadać do około -2 stopni, a w dzień wyniesie od 2 do 6 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW