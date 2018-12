Radykalna zmiana pogody. IMGW podało prognozę na Boże Narodzenie

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Przedświąteczny weekend i okres Świąt Bożego Narodzenia będzie dość ciepły, ale pochmurny i deszczowy. Niewielkie opady śniegu i deszczu ze śniegiem pojawią się jedynie miejscami na wschodzie i południu kraju.

Jaka pogoda w Boże Narodzenie 2018?

W sobotę i niedzielę przed Świętami Bożego Narodzenia pogodę w Polsce będzie kształtował niż znad Danii i towarzyszący mu front atmosferyczny, który z zachodu przyniesie ciepłe polarne morskie powietrze, dość wysoką temperaturę i pochmurną, głównie deszczową aurę. Opadów deszczu możemy spodziewać się niemal w całym kraju, jedynie na wschodzie i północnym wschodzie lokalnie spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem.

Jak podaje IMGW, temperatura powietrza w ciągu dnia wyniesie od 5 st. na południowym wschodzie, w centrum i nad morzem do nawet 9 st. na Dolnym Śląsku. Chłodniej będzie na północnym wschodzie: od 0 st. do 3 st., a w nocy lokalnie spadek do - 4 st. Tam też z powodu oblodzenia nawierzchni dróg i chodników w nocy może być ślisko. Odczucie chłodu będzie potęgowane przez dość silny wiatr, który w porywach na południu kraju może osiągać 70 km/h.

" Zarówno 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia, jak i w kolejne dni Świąt pogoda będzie przypominała bardziej tą z okresu późnej jesieni niż typową polską zimę - czytamy w komunikacie IMGW. "

Z zachodu i północnego zachodu Europy nadal będą napływały wilgotne i stosunkowo ciepłe masy powietrza, które przyniosą przeważnie duże zachmurzenie, a wraz z nim opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jedynie gdzieniegdzie na południu i wschodzie kraju spadnie słaby śnieg. W górach wystąpią opady śniegu.

We wszystkie świąteczne dni, na wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpi niższa temperatura, która w ciągu dnia wyniesie do -1 st. do 2 st., a w nocy podczas niewielkich przejaśnień miejscami spadnie do -5 st., przez co mieszkańcy tych rejonów Polski częściej będą mogli się cieszyć opadami śniegu. W nocy jednak może tam wystąpić oblodzenie dróg i chodników. Na zachodzie i w centrum kraju również będzie pochmurno, a z uwagi na wyższą temperaturę powietrza, wynoszącą w ciągu dnia od 4 st. do 6 st., należy spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na północy okresami porywisty.

