Pogoda długoterminowa na kwiecień oznacza wycofanie się wiosny z naszego kraju. Po niezwykle ciepłym i słonecznym marcu, na przełomie miesięcy dojdzie do całkowitego załamania pogody. O ile w poniedziałek jeszcze tego nie odczujemy, tak we wtorek z pewnością się o tym przekonamy. Już 29.03 nad Polską niebo będzie zachmurzone, temperatura zacznie spadać i pojawią się pierwsze opady deszczu. To efekt przesuwania się wyżów nad Atlantyk, które zastąpią układy niżowe z południa. Właśnie one będą odpowiedzialne za opady deszczu w naszym kraju.

Jak już pisaliśmy po słonecznym poniedziałku, nadejdzie początek zmian. We wtorek na wschodzie, północy i południu Polski wystąpią słabe opady deszczu. Spadnie też temperatura, która podzieli nasz kraj: na północy słupki rtęci dobiją do 7-8 stopni Celsjusza, a na południu 14-15 stopni.

Pogoda długoterminowa na kwiecień: Co nas czeka na przełomie miesięcy?

W środę 30.03 będzie następować dalsze ochłodzenie, które będzie odczuwalne niemal w całym kraju, a temperatura wyniesie zaledwie 3-8 stopni Celsjusza. Bronić będzie się jeszcze południe, bo na jego krańcach synoptycy przewidują ponad 10 stopni. Centrum zostanie zdominowane przez zachmurzenie. Popada też mocniejszy deszcz, a w niektórych miejscach możliwy jest także deszcz ze śniegiem. Sytuacja będzie lepsza na północy, gdzie od czasu do czasu pokaże się słońce, ale nie na długo. Dobrą wiadomością są opady deszczu i śniegu, które jeśli wystąpią, to jedynie punktowo.

Pogoda na czwartek i piątek, czyli na przełom marca i kwietnia nadal nie będzie łaskawa. Dominować będzie zachmurzenie, a opady deszczu będą mocniejsze. Warto zaznaczyć, że opady mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. W górach przewidywane są opady białego puchu, dochodzące do 10, a nawet 20 cm. Biała pokrywa możliwa jest także na nizinach.

Pogoda na kwiecień: Powrót zimy z mrozem i śniegiem

Pogoda na początek kwietnia sprawi, że zatęsknimy za słonecznym marcem. Na południowym wschodzie za dnia słupki rtęci nie przebiją się powyżej 0 stopni Celsjusza. Ochłodzenie będzie odczuwalne również na zachodzie, gdzie w najcieplejszym momencie odnotujemy maksymalnie 6-8 stopni. Mróz da się we znaki na przeważającym obszarze Polski. Jednak silny wiatr z północnego wschodu sprawi, że jeszcze bardziej będziemy odczuwać chłód.

W pogodzie najczęściej bywa tak, że w weekend aura zazwyczaj się psuje, ale tym razem będzie inaczej. Chociaż w sobotę na południu temperatura będzie wahać się od -2 do -1 stopni Celsjusza, co może dać opady śniegu, w centrum kraju sytuacja zacznie się poprawiać, a termometry w zdecydowanej większości pokażą od 4 do 8 stopni Celsjusza. W niedzielę niebo nad całą Polską rozpogodzi się, ale noce dalej będą mroźne. Na nizinach słupki rtęci obniżą się do -5, a punktowo na południowym wschodzie zobaczymy spadki do nawet -10 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody przyniesie na ten tydzień opady deszczu, które najbardziej będą widoczne na południu. Im bardziej na północ kraju, opady nie będą aż tak mocne, ale to nie oznacza, że w ogóle ich nie będzie.

RadioZET.pl