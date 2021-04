Pogoda na majówkę 2021. Spadnie deszcz, będzie coraz zimniej

Pogoda na majówkę 2021 raczej nie zachęci do tego, by planować urlop w kraju. Synoptycy przewidują, że pierwszy dzień długiego weekendu będzie dość pogodny, ale kolejne przyniosą deszcz i ochłodzenie.

Pogoda na majówkę 2021 nie będzie raczej sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu

W czwartek, 2 maja, ma zacząć padać. Opady utrzymają się do końca weekendu

Synoptycy przewidują, że już pod koniec maja pogoda zmieni się na lepsze. W drugiej i trzeciej dekadzie maja miejscami będzie już lato - temperatury do 25 st. C – zapowiada IMGW

Pogoda na majówkę 2021. Według zapowiedzi IMGW w środę 1 maja miejscami będzie pochmurno. W niektórych rejonach spadnie też deszcz: zwłaszcza na

południowym wschodzie i w centrum. Opady nie będą jednak duże. Temperatura wyniesie od 16°C do 19°C. Chłodniej będzie jedynie nad morzem i na Podhalu: od 11°C do 14°C.

W czwartek pogoda nieznacznie się zmieni. W wielu miejscach będzie utrzymywało się umiarkowane zachmurzenie, a przez niektóre regiony przejdą przelotne opady deszczu. Spadnie on m.in. w centrum i na zachodzie kraju. Temperatura wyniesie ok. 13-18 stopni. Podobnie jak w środę chłodniej będzie nad morzem i w górach.

Pogoda na majówkę. 3 i 4 maja zimniej. Będzie padać

Pogoda w ostatnich dniach majówki 2021 rozczaruje wszystkich, którzy spodziewali się powrotu lata. Jak przewiduje synoptyk meteorolog CBPM Szymon Ogórek, z zachodu nad Polskę przejdzie strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie opady deszczu. Będzie padało w całym kraju, a po przejaśnieniach chmury pozostaną na północy i południu. Temperatura utrzyma się na poziomie z poprzednich dni: wyniesie średnio od 15 do 19 stopni.

W sobotę i niedzielę (4 i 5 maja) prawdopodobnie temperatura znacznie spadnie. Dojdzie do tego deszcz w niemal całym kraju. Temperatura wyniesie zaledwie od 6°C do 10°C. Synoptycy nie wykluczają opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w górach i na obszarach podgórskich.

Pogoda na maj. Lato dopiero w drugim i trzecim tygodniu

Jak wynika z prognoz długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego, w drugiej i trzeciej dekadzie maja w niektórych częściach Polski będzie już lato. - Termometry na Pomorzu Gdańskim czy Warmii i Mazurach mogą pokazać nawet 25 st. C - stwierdzili synoptycy.

Dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego prof. Mariusz Figurski był w środę gościem TVP Info. Został zapytany m.in. o to, jakiej pogody możemy spodziewać się w maju. - Jeżeli mówimy o maju - to powyżej normy 30-letniej – najwyższe temperatury będą na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie – mówił prof. Figurski, dodając, że chodzi o temperatury dochodzące do 25 st. C. - To oczywiście rozpocznie się w drugiej i trzeciej dekadzie maja – stwierdził naukowiec.

RadioZET.pl/PAP/PAB