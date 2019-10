Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Niewielkie deszcze nawiedzą województwo zachodniopomorskie i Wybrzeże. Poza tym, w całym kraju zapowiada się piękna pogoda i słoneczna aura – prognozują synoptycy.

Temperatura wyniesie od 18 st. C. na Sulwaszczyźnie i Pomorzu, do 23 st. C. w województwie podkarpackim. Wiatr będzie raczej słaby, umiarkowany, wiejący z południa. Z kolei na Kasprowym Wierchu halny może osiągnąć nawet do 120 kilometrów na godzinę.

Wilgotność powietrza w niedzielę utrzyma się na poziomie 50-60 procent. W znacznej części kraju odczuwalne będzie ciepło, na północy warunki biometeorologiczne będą komfortowe. Biomet neutralny jedynie w części zachodniopomorskiego, w pozostałych regionach - korzystny.

Prognoza według IMGW

Jak informuje IMGW, od Półwyspu Iberyjskiego przez Francję, Niemcy i Polskę aż po południową Skandynawię pogodę będzie kształtował rozległy układ niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostałe rejony Europy będą w zasięgu wyżów. Do Polski będzie napływała ciepła polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hPa.

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu okresami duże i tam możliwy przelotny deszcz. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 15 st. na wybrzeżu do 20 st. w centrum kraju i 23 st. miejscami na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże. Na wybrzeżu lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 8 do 12 st., nad morzem i na Podkarpaciu lokalnie 13 st., w rejonach podgórskich od 4 do 8 st. Wiatr słaby, tylko na Pogórzu Karpackim okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda w stolicy

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 10 st. Wiatr słaby, południowy.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie małe okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 21 st. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo