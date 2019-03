Pogoda w piątek. Niebo raczej pochmurne, ale pokaże się słońce

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i południowym zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C w centrum kraju i 8 st. C na krańcach zachodnich

Jak podaje IMGW, Europa południowo-zachodnia i częściowo zachodnia jest w zasięgu wyżu znad Atlantyku. Pozostałe obszary kontynentu obejmują niże. Polska znajduje się na skraju niżu znad Rosji, na południu i południowym zachodzie zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie i warunki pogodowe w kraju

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 997 hPa i będzie rosło.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na południu i południowym zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C w centrum kraju i 8 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południu i południowym zachodzie słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w części nizinnej Dolnego Śląska głównie deszczu. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od -8 st. C na Suwalszczyźnie do -3 st. C w centrum i 1 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

Pogoda w stolicy

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET/PAP/JZ