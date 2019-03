Pogoda: Opady deszczu i burze. W górach nawet 8 cm śniegu

Pogoda na poniedziałek, 11 marca. W całym kraju będzie już chłodniej, od 2°C do 7°C. Pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr jeszcze silny, na południu w porywach do 60 km/h. Jedynie na północy i w centrum słaby.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez niż znad północno-zachodniej Rosji. Z północy na południe przemieści się front chłodny, napłynie za nim chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Pogoda na dziś – poniedziałek, 11 marca

W poniedziałek synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, miejscami również śniegu. W południowej połowie kraju możliwe burze. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach do 8 cm, w Tatrach i Beskidach około 5 cm.

Temperatura maksymalna od 3°C na północnym wschodzie do 6°C miejscami na południu, na Podhalu około 2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h w południowej połowie kraju, a na południowym wschodzie początkowo do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 5°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, początkowo w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosło.

