Pogoda. Obfite opady deszczu i porywisty wiatr

W sobotę w wielu miejscach obfite opady deszczu i porywisty wiatr, który rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 140. Temperatura maksymalna od 5 st. na Pomorzu do 12 st. na Podkarpaciu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północy i zachodzie lokalne burze. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 5 st. na Pomorzu do 12 st. na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Na zachodzie, północy i w centrum, szczególnie podczas burz, porywy wiatru do 75 km/h, na pozostałym terenie porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wysoczyznach na północy kraju również deszczu ze śniegiem, w Tatrach opady śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. na Suwalszczyźnie, Warmii i Kaszubach do 5 st. na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Wiatr w porywach do 80 km/h na zachodzie i na Pomorzu, 75 km/h na przeważającej części kraju i do 65 km/h na południowym wschodzie.

PROGNOZA POGODY

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/PAP/BM