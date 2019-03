Oblodzone drogi i chodniki. IMGW wydało ostrzeżenia

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane warunki sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów i sytuacji pogodowej.

Alert pierwszego stopnia przed oblodzeniem dotyczy mieszkańców województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Jak podaje IMGW, w środę prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.

Pogoda w środę, 6 marca

W środę zachmurzenie początkowo przeważnie duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, gdzie miejscami występować będą słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Później zachmurzenie stopniowo będzie się zmniejszać do umiarkowanego, na południowym zachodzie do małego, jedynie na Pomorzu i miejscami na zachodzie ponownie wzrośnie do dużego.

Temperatura maksymalna od 3°C na krańcach północno-wschodnich do 11°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem umiarkowany i dość silny, na zachodzie południowy, na pozostałym obszarze zachodni, skręcający na południowo-zachodni i południowy.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/DG