Pogoda na sylwestra. Pochmurno i deszczowo

W poniedziałek czeka nas pochmurny dzień z dużą ilością opadów deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od -1 st. w rejonach podgórskich do 4 st. C na wybrzeżu i zachodzie.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich i w górach śniegu; w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 13 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C miejscami na północnym wschodzie do 4 st.C na wybrzeżu i zachodzie, w rejonach podgórskich około -1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i południu także deszczu ze śniegiem, w Małopolsce i na Podkarpaciu śniegu. Na północnym wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -3 st.C na wschodzie do 3 st.C na zachodzie oraz 4 st.C na wybrzeżu, w rejonach podgórskich od -5 st.C do -1 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu nad ranem silny, w porywach do 80 km/h na wybrzeżu, do 55 km/h na zachodzie oraz do 70 km/h w Karpatach, z kierunków zachodnich. W Karpatach wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 3 st.C. Wiatr umiarkowany, po południu stopniowo słabnący, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura minimalna około 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/BM