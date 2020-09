Pogoda na wtorek 29.09. 2020 r. nie zaskoczy nas pozytywnie. W zdecydowanej większości kraju prognozowane są deszcze, pogodnie będzie jedynie w północnej części Polski.spadnie około od 5 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Na termometrach zobaczymy od 14 st. C. na Dolnym oraz Górnym Śląsku do 20 st. C. na Suwalszczyźnie.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW Europa północno-zachodnia i południowo-wschodnia są pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonie Islandii oraz Morza Czarnego wraz z układami frontów atmosferycznych. Wyże kształtują pogodę na wschodzie oraz zachodzie kontynentu. Polska jest w zasięgu rozległego niżu znad Bałkanów, w strefie frontu okluzji. Zachód kraju pozostaje w chłodnym powietrzu polarnym morskim, nad wschodnią Polskę z południowego wschodu napływa nieco cieplejsze i wilgotniejsze powietrze, także polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

We wtorek w kraju zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na północy większe przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu, na południu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana suma opadów do 15 mm na południu. Bez opadów jedynie na krańcach północnych kraju. Temperatura maksymalna od 13 st., 14 st. na południu i miejscami w centrum do 18 st., 19 st. na północy i północnym wschodzie; na obszarach górskich chłodniej od 10 st. do 12 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na północy większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami, z wyjątkiem północnej części kraju, wystąpią opady deszczu, na południowym wschodzie przejściowo o natężeniu umiarkowanym. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowana suma opadów do 15 mm na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy i zachodzie kraju, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. do 13 st., chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 6 st. do 9 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Pogoda w stolicy

We wtorek w Warszawie zachmurzenie przeważnie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 11 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP