Pogoda w Święto Odzyskania Niepodległości. Synoptycy prognozują przelotne deszcze na wschodzie kraju – do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry maksymalnie pokażą od 7 st. C. (Suwalszczyzna i Podlasie) do 10 st. C. (Dolny Śląsk). Powieje słaby, umiarkowany wiatr – podaje TVN Meteo.

Z kolei najniższy poziom wilgotności powietrza odnotujemy w południowo-zachodniej części kraju. Nie przekroczy on 70 procent. W północno-wschodniej części Polski będzie wzrastać, i przekroczy 80. W całej Polsce raczej odczuwalny będzie chłód. W większości regionów warunki biometeorologiczne będą neutralne, niekorzystny biomet odczujemy natomiast na Wschodzie.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże znad Wysp Brytyjskich, północno-zachodniej Rosji i Morza Śródziemnego, jedynie południowy wschód, częściowo centrum i krańce północne kontynentu znajdują się pod wpływem słabych wyżów. Polska jest w zasięgu wyżu z centrum przemieszczającym się znad Czech nad Ukrainę. Pod koniec dnia, na krańce północno-zachodnie, zacznie nasuwać się niż znad Wysp Brytyjskich. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, we wschodniej połowie kraju oraz na Pomorzu Wschodnim okresami duże i tam opady deszczu. Rano na zachodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na Dolnym Śląsku również osadzające szadź. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie oraz Pojezierzu Pomorskim do 9°C, 10°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 55 km/h, zachodni i południowy.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 0°C na Podhalu i północnym wschodzie do 4°C w centrum i na południowym wschodzie oraz 5°C nad morzem i krańcach południowo-zachodnich. Na obszarach podgórskich w zasięgu wiatru fenowego około 6°C. Na północnym wschodzie spadek temperatury przy gruncie do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na obszarach podgórskich porywisty, w Sudetach w porywach do 55 km/h, na szczytach Tatr do 100 km/h.

Pogoda w stolicy

W poniedziałek w Warszawie w nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna 5°C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 8°C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 10°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo