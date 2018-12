Nawet 5 cm śniegu i lekki mróz. Pogoda na Wigilię

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje IMGW, prawie całą Europę obejmują niże, jedynie Europa Zachodnia i częściowo Środkowa jest w zasięgu wyżów znad Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Polska znajduje się na skraju niżu znad Wielkiej Brytanii, tylko początkowo na wschodzie się wpływ zatoki niżowej.

Jaka pogoda w Wigilię?

W poniedziałek 24 grudnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, za wyjątkiem północnego zachodu, przelotne opady śniegu, a na południowym wschodzie również początkowo deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.

Temperatura minimalna od -3 st. na północnym wschodzie do 2 st. na przeważającym obszarze i 3 st. na Opolszczyźnie, wystąpi w pierwszej połowie dnia. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie rosło.

Pogoda w Boże Narodzenie 2018

25 grudnia we wschodniej połowie kraju opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami w centrum i na południu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, a w Sudetach do 8 cm.

Temperatura maksymalna od -1 st., 0 st. na wschodzie do 4 st., 5 st. na zachodzie i nad morzem. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, nad morzem i na zachodzie porywisty, zachodni. Wysoko w górach wiatr porywisty, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/DG