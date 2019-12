Chłód, śnieg i deszcz ze śniegiem. Zimowa pogoda w czwartek

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Mieszkańcy zachodnich i południowych regionów Polski mogą spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem, natomiast na północnym wschodzie spadnie sam śnieg. W pozostałych częściach kraju przewiduje się raczej ładną pogodę.

Minimalna temperatura w czwartek wyniesie 2 st. C. na Suwalszczyźnie, a maksymalna do 6 st. C. na Rzeszowszczyźnie. Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne, najniższa wilgotność powietrza będzie na wschodzie – utrzyma się ona na poziomie nie wyższym niż 70 procent. Będzie ona wzrastać w stronę zachodniej części kraju. Biomet na zachodzie będzie niekorzystny. Na wschodzie natomiast, okaże się on neutralny.

W całej Polsce odczuwalny będzie chłód.

Prognoza pogody IMGW

Jak informuje IMGW, w Europie dominują niże z ośrodkami znad Morza Norweskiego, północnego Atlantyku i Włoch wraz z układami frontów atmosferycznych. Pozostała część kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów obejmujących obszar od Półwyspu Iberyjskiego, przez Niemcy, po zachodnią Rosję. Polska wschodnia jest w zasięgu wyżu znad Rosji, a zachodnia jest pod wpływem zatoki niżu znad Morza Norweskiego, na północnym zachodzie zaznacza się stopniowo rozmywająca się strefa frontu atmosferycznego. Jesteśmy w zasięgu chłodnego powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 995 hPa i będzie spadało.

W czwartek w kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Na północnym wschodzie, Pomorzu Wschodnim oraz w kotlinach sudeckich opady, na ogół deszczu ze śniegiem i śniegu, tylko nad Pomorzem Zachodnim oraz Ziemią Lubuską i północnym zachodem Wielkopolski deszcz ze śniegiem, przechodzący w deszcz. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu i Suwalszczyźnie do 5 st. na Nizinie Szczecińskiej. Wieczorem w wyniku spadku temperatury poniżej 0 st. mokre nawierzchnie będą ulegać oblodzeniu, będzie ślisko. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże, na zachodzie z większymi przejaśnieniami lub rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie wystąpi lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem bądź śniegu. Temperatura minimalna od -3 st. miejscami na południowym zachodzie do 1 st. na krańcach południowo-wschodnich i 2 st. na zachodnim wybrzeżu; w obszarach podgórskich Beskidów lokalnie spadek temperatury do -5 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, z kierunków południowych. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h.

Pogoda w Warszawie

W czwartek w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu bądź śniegu z deszczem. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo