Ostry wiatr, śnieg i śnieg z deszczem. To prognoza na czwartek

Pogoda w czwartek zapowiada się raczej pochmurno, choć miejscami będzie się przejaśniać – podaje TVN Meteo. Gdzie można spodziewać się śniegu oraz śniegu z deszczem? Głownie na Mazurach, Suwalszczyźnie, Warmii i w Zatoce Gdańskiej. Będą to jednak niewielkie opady.

Z kolei termometry pokażą nam od 3 st. C. na Suwalszczyźnie do 7 st. C. w dolnośląskiem.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, północna i północno-zachodnia Europa będzie pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu oddziaływania wyżów. Polska dostanie się w zasięg klina wyżu znad Bułgarii i Turcji. Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad zachód kraju z południowego zachodu zacznie napływać nieco cieplejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami, po południu na zachodzie kraju wzrastające do całkowitego. Miejscami w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na Suwalszczyźnie także śniegu. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Dolnym Śląsku; chłodniej na obszarach podgórskich Karpat: od 1 st. C do 3 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na południu w porywach do 55 km/h, nad morzem oraz na Pogórzu Karpackim okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, a na wschodzie początkowo małe i umiarkowane. Postępująca z zachodu na wschód strefa opadów śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północnym wschodzie początkowo miejscami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Podhalu i północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i południowym wschodzie porywisty, na Pogórzu Karpackim w porywach do 65 km/h, przeważnie z kierunków południowych i wschodnich. Wysoko w górach wiatr w porywach do 110 km/h, powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. W drugiej połowie nocy opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W piątek w stolicy zachmurzenie duże. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, zmienny

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem!

W środę w nocy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim. Synoptycy ostrzegają również przed wahaniem poziomu wód na Wybrzeżu Wschodnim.

Jak podaje IMGW, alerty pierwszego stopnia obowiązują do godz. 7 rano w czwartek. Wiatr będzie wiał z zachodu i południowego zachodu, a jego średnia prędkość wyniesie od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy się spodziewać niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Mogą wystąpić utrudnienia wynikające z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnienia spowodowane utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.

W środę w nocy IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia o możliwym przekroczeniu stanów wód przy wschodniej strefie brzegowej Bałtyku oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Obowiązuje ono do godz. 9 rano w czwartek.

W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej powyżej stanów ostrzegawczych IMGW

IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.

RadioZET.pl/IMGW/PAP/TVN Meteo