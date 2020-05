Pogoda w czwartek raczej nie zaskoczy nas pozytywnie. Typowa "chłodna wiosna" – czyli maksymalnie do 15 st. C., i deszcze w większości Polski to prognoza na dziś. Tylko miejscami będzie słonecznie.

Pogoda w czwartek raczej nie będzie sprzyjać spacerom. "Dziś po prostu chłodna wiosna" - prognozuje IMGW. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C. w województwie podkarpackim do 15 st. C w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.

W czwartek większość regionów nawiedzą przelotne deszcze – szczególnie w centralnej i południowej części Polski. Spadnie do ok. 5-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach dzień zapowiada się raczej słonecznie.

Największa wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie około 80 procent i odczuwalna będzie w południowo-wschodniej części kraju. W całej Polsce odczujemy raczej chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne w większości kraju będą raczej niekorzystne, natomiast na Północy - neutralne.

Prognoza IMGW

Północna i wschodnia część kontynentu oraz prawie cały Basen Morza Śródziemnego są obejmowane przez niże. Wyż znad Atlantyku sięga od Wysp Brytyjskich przez północną Francję i Niemcy po Polskę, także krańce południowo wschodnie kontynentu są w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego wyżu znad Atlantyku, jedynie na południu i południowym wschodzie kraju zaznacza się wpływ niżu znad Ukrainy i falującego frontu atmosferycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wolno rosło.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie całkowite. Na południu i północy opady deszczu, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna od 11 st. do 15 st., jedynie chłodniej na wybrzeżu od 10 st. do 12 st., w kotlinach górskich od 7 st. do 9 st. Wiatr słaby, tylko na północy umiarkowany, na wybrzeżu gdzieniegdzie porywisty, z kierunków północnych. Największe porywy wiatru w Tatrach do 70 km/h.

Pogoda w nocy i w Warszawie

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na krańcach południowo-wschodnich duże i tam opady deszczu, a w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na krańcach południowo-wschodnich suma prognozowanego opadu około 10 mm. W południowo-zachodniej i centralnej części kraju lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -1 st. do 2 st. i tu miejscami przygruntowe przymrozki od -4 st. do -2 st., cieplej na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju od 3 st. do 5 st. Wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu i w górach umiarkowany, zachodni, tylko w Karpatach północno-wschodni. Największe porywy wiatru w Tatrach do 70 km/h oraz w Sudetach do 55 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. Wiatr słaby, północno-zachodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 1 st. Możliwy przygruntowy przymrozek do -1 st. Wiatr słaby, zmienny.

