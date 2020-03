To będzie prawdziwie wiosenny czwartek. Miejscami jednak wystąpią deszcze

To już wiosna – możemy być tego pewni zwłaszcza dzisiaj. Czwartek zapowiada się ciepło i słonecznie, termometry pokażą maksymalnie do 18 stopni Celsjusza. Miejscami pojawią się jednak opady deszczu.

Przy tej pięknej pogodzie musimy pamiętać o zagrożeniu, z którym obecnie mierzy się Polska – chodzi o epidemię koronawirusa. Wiosenna aura sprzyja spacerom, jednak apelujemy – dla bezpieczeństwa #zostańwdomu.

Jeżeli zaś chodzi o przelotne deszcze, to wystąpią one głównie w północnej części Polski – informuje TVN Meteo – może to być nawet do pięciu litrów opadów na metr kwadratowy. Z kolei mieszkańcy południowej części kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C. na południowym zachodzie.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Północna i Wschodnia jest pod wpływem niżu z ośrodkami nad zachodnią Rosją. Płytkie ośrodki niżowe są także nad Półwyspem Iberyjskim i nad Zatoką Biskajską. Nad pozostałą częścią kontynentu dominują wyże znad Atlantyku i z centrum nad Bałkanami. Polska jest pod wpływem płytkiej zatoki niżowej, która z frontem chłodnym przemieszcza się z północy na południe. Północ kraju znajduje się pod wpływem klina wyżowego. Przed frontem zalega ciepłe powietrze polarne morskie, a za frontem napływa chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie wyniesie 1009hPa i będzie nieznacznie rosnąć.

W czwartek północnej połowie kraju zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 6 st. C, 8 st. C na północy, około 14 st. C w centrum, do 18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda w nocy

W nocy w województwach północnych zachmurzenie umiarkowane oraz duże i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu, na szczytach Tatr deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie w północnej części kraju mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3 st. C na Podlasiu, około 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków północnych i zachodnich.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W południowej połowie kraju przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Karkonoszy i Tatr deszczu ze śniegiem i śniegu. Słabe opady deszczu możliwe również wieczorem na krańcach północnych. Rano na północnym wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 6 st. C, 8 st. C na północy, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C, 13 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

