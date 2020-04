To będzie pochmurny i wietrzny dzień. Miejscami deszcz ze śniegiem

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w czwartek nie zaskoczy nas raczej pozytywnie – możemy spodziewać się zachmurzenia, a także przelotnych deszczy – głównie we wschodniej części kraju. Natomiast na Suwalszczyźnie i Mazurach spadnie deszcz ze śniegiem – podaje TVN Meteo.

Temperatura wyniesie od 6 st. C. na Suwalszczyźnie do 12 st. C. w województwie podkarpackim i małopolskim.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, Europa Północna i Południowa znajduje się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Polska północna pozostaje na skraju niżu z ośrodkami nad Skandynawią, w strefie chłodnego frontu atmosferycznego. Pozostały obszar kraju jest pod wpływem słabnącego wyżu z centrami nad Rumunią i Ukrainą. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

W południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

W czwartek na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu; na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 6 st. w Kotlinie Kłodzkiej i nad morzem do 11 st. miejscami na południu kraju. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i w centrum gdzieniegdzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0 do 4 st., w rejonach podgórskich od -3 do -1 st., na Podhalu około -5 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, na północy i w centrum porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 75 km/h, w górach do 70 km/h.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 9 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nad ranem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo