To będzie deszczowy czwartek. Można spodziewać się też śniegu

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Z kolei ładna pogoda zaskoczy mieszkańców Pomorza i zachodniej części Polski. W pozostałej części kraju spodziewać możemy się raczej zachmurzenia, miejscami przejaśnień a także opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.

Z kolei temperatura będzie wahać się od 4 st. C. w województwie podkarpackim i lubelskim do 8 st. C. w woj. dolnośląskim. W centrum Polski termometry pokażą najprawdopodobniej około 5 st. C.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy będzie w zasięgu wału wyżowego, związanego z Wyżem Azorskim oraz słabym wyżem znad wschodniej Europy. Północ kontynentu i częściowo centrum będą w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami w rejonie Islandii i północno-zachodniej Rosji. Bałkany też znajdą się w zasięgu płytkich niżów. Polska będzie na skraju wyżu z centrum w rejonie Alp, tylko początkowo na wschodzie kraju zaznaczy się płytka zatoka niżowa z frontem okluzji. Po południu nad zachód kraju nasunie się zatoka niżu znad Morza Norweskiego z okludującym się układem frontów atmosferycznych. Z zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie. Prognozuje się wzrost ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie kraju. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st.C, 4 st.C na południowym wschodzie, 5 st.C, 6 st.C na przeważającym obszarze kraju, do 7 st.C, 8 st.C na południowym zachodzie, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 0 st.C do 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie, nad morzem i w górach okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy z czwartku na piątek na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

Przemieszczające się z zachodu na wschód opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -2 st.C, 0 st.C na wschodzie i południowym wschodzie, około 2 st.C w centrum, do 4 st.C miejscami na wybrzeżu i zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat od -7 st.C do -4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na zachodzie porywy wiatru do 65 km/h, nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, w Sudetach i Tatrach do 100 km/h.

W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu miejscami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 2 st.C miejscami na wschodzie, około 5 st.C w centrum, do 7 st.C, 8 st.C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, w zachodniej połowie kraju okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru do 60 km/h, na południowym zachodzie oraz nad morzem do 70 km/h, wysoko w górach do 100 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie początkowo duże i słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, później zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy z czwartku na piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. W drugiej połowie nocy opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W dzień w piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwy też deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr umiarkowany, z kierunków zachodnich

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo