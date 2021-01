Pogoda w czwartek niesie ze sobą temperatury na plusie. Dziś termometry wskażą maksymalnie 9 st. C. Znacznie odczujemy jednak chłód za sprawą silnego, porywistego wiatru.

Temperatura wyniesie dokładnie od 2 st. C. na Suwalszczyźnie do 9 st. C. na Nizinie Szczecińskiej – podaje TVN Meteo. Wiatr – który powieje z południa – rozpędzi się do ok. 50-80 km/h. Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne, będą one niekorzystne ze względu na odczuwalny chłód. Wilgotność w całym kraju utrzyma się na poziomie 60-70 procent.

Czwartkowy poranek jest również niebezpieczny dla kierowców. To apel o szczególną ostrożność na drogach – zamarznięte opady utworzyły na powierzchni tzw. lodowicę. To efekt wtórnie zamarzającego opadu - czyli warstwa lodu, tworząca się na podłożu w wyniku zamarzania deszczu lub mżawki. W ciągu dnia z kolei ponownie spodziewamy się odwilży i roztopów.

Prognoza pogody IMGW

Jak informuje IMGW, południowo-wschodnia Europa oraz krańce południowe kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje rozległy układ niskiego ciśnienia z głównym ośrodkiem nad Morzem Północnym. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu, w ciepłej, polarnej morskiej masie powietrza. Nad krańce północno-zachodnie nasuwa się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

W czwartek na południu zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w górach okresami duże i tam możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu na północnym zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie, około 3 st. C w centrum do 8 st. C, 10 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, na obszarach podgórskich Karpat i w Sudetach do 90 km/h, w Bieszczadach do 140 km/h.

Pogoda w nocy

W nocy z czwartku na piątek w północno-zachodniej części kraju zachmurzenie duże i postępujące od zachodu słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie w Karpatach duże i tam słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum, do 4 st. C na zachodzie oraz miejscami na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem i na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 65 km/h, w miejscowościach podgórskich Karpat do 75 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h, a wysoko w Tatrach do 140 km/h.

Pogoda w Warszawie

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami także rozpogodzenia. Temperatura maksymalna około 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowy i południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP