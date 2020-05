Pogoda w czwartek. To będzie ładny dzień, miejscami silniejszy wiatr i deszcz

Pogoda w czwartek ma dla nas miłą niespodziankę. To będzie piękny dzień! Maksymalna temperatura wyniesie 19 st. C., tylko miejscami wystąpi silniejszy wiatr. Uwaga: w niektórych regionach może padać deszcz.

Pogoda w czwartek zapowiada się ciepło i słonecznie. Termometry pokażą od 13 st. C. na Suwalszczyźnie do 19 st. C. na Dolnym Śląsku. Miejscami tylko zobaczymy niewielkie zachmurzenie.

Uwaga jednak na gwałtowny wiatr – może on wystąpić szczególnie na wschodzie, gdzie osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne, wilgotność powietrza w całej Polsce utrzyma się na poziomie ok. 50-60 procent. W ciągu dnia będzie raczej chłodno, ale odczujemy komfort termiczny.

Jak z kolei podaje IMGW, mieszkańcy Podlasia mogą spodziewać się opadów deszczu.

Prognoza IMGW

IMGW informuje, że praktycznie cała Europa znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanym z wyżami nad Półwyspem Skandynawskim i nad Atlantykiem. Jedynie Europa wschodnia i południowo-wschodnia znajduje się pod wpływem płytkich niżów z ośrodkami nad zachodnią Rosją i Grecją. Polska jest pod wpływem wyżu znad Skandynawii. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1010 hPa i będzie rosło.

W czwartek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i lokalnie na Pomorzu okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C, 12°C na krańcach północnych i północno-wschodnich oraz w obszarach podgórskich Karpat do około 15°C w centrum kraju i 18°C, 19 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju okresami porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych, na zachodzie kraju także z kierunków wschodnich.

Pogoda w nocy i w Warszawie

W nocy z czwartku na piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na zachodzie kraju oraz na krańcach wschodnich wzrastające do umiarkowanego, miejscami dużego. Lokalnie na północy mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na wschodzie, w centrum, na Pomorzu oraz w kotlinach i dolinach górskich od 0°C do 3°C, z przygruntowymi przymrozkami do -3°C, na południowym zachodzie i zachodzie od 4°C do 8°C i lokalnie do 9°C na zachodzie wybrzeża. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny z przewagą południowo-wschodniego.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 2°C, na obrzeżach miasta możliwe przygruntowe przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, północno-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo