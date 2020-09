Pogoda w czwartek. Deszcze i burze w prawie całym kraju

Pogoda w czwartek nie zaskoczy nas pozytywnie. Synoptycy alarmują, że w wielu regionach kraju pojawią się przelotne deszcze i burze. Spadnie około od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura wyniesie od 23 st. C. w województwie pomorskim do ok. 26 st. C. na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, południowy i południowo-zachodni wiatr. W burzach jednak rozpędzi się on do 80 k/m.

Jeżeli chodzi o warunki biometeorologiczne – będą one niekorzystne. W całej Polsce jednak odczuwalny będzie komfort termiczny, a wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 60-70 procent.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW, wschodnia część Europy jest w zasięgu wyżu znad zachodniej Rosji. Pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem niżu z ośrodkami nad południową Skandynawią i Wyspami Brytyjskimi. Przez Polskę z zachodu na wschód przemieszcza się zatoka niżowa z linią zbieżności, a na zachodzie kraju zaznacza się chłodny front atmosferyczny. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie, za frontem chłodniejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa i będzie nieznacznie się wahać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 st.C do 26 st.C, chłodniej w Karpatach i miejscami nad morzem od 19 st.C do 22 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na północnym wschodzie, z kierunków południowych. W czasie burz i wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.\

Pogoda w nocy

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie zanikające burze. W drugiej części nocy lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 11 st.C do 15 st.C, chłodniej na Podhalu około 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, jedynie w Sudetach oraz w czasie burz wiatr okresami dość silny i silny, w porywach do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 90 km/h.

Pogoda w stolicy

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie możliwy mały grad. Suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna około 26 st.C. Wiatr przeważnie słaby, podczas burz wzmagający się do umiarkowanego, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem rozpogodzenia. Początkowo możliwe przelotne opady deszczu. Nad ranem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

