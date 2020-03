Będzie ciepło i słonecznie. Pogoda w kolejnym dniu kwarantanny

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Takie warunki pogodowe sprzyjają spacerom, ale należy pamiętać, że dziś kolejny dzień kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa. Dlatego apelujemy: zostańcie w domu!

Czwartek będzie słoneczny i ciepły. Termometry wskażą od 7 st. C. na Suwalszczyźnie do 12 st. C. w regionie dolnośląskim. Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne, wilgotność powietrza na terenie całej Polski wyniesie około 40 procent. Odczuwalny będzie komfort termiczny – informuje TVN METEO.

Taki czwartek zapowiada z kolei jeszcze ładniejszą pogodę w weekend – w sobotę i niedzielę możemy spodziewać nawet 17 stopni Celsjusza.

Prognoza IMGW

Jak informuje IMGW nad Europą w dalszym ciągu dominuje rozległy wyż z centrum nad Białorusią, jedynie w rejonie Morza Śródziemnego zaznaczają się płytkie niże. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, ze wschodu nadal napływa dość suche powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie spadać.

W ciągu dnia w czwartek w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym zachodzie okresami też duże. Temperatura maksymalna od 7-8 stopni Celsjusza na północy i miejscami w centrum do 10 st.C na zachodzie i 11-12 st.C na południu, jedynie na obszarach podgórskich od 5 st.C do 7 st.C.

Wiatr umiarkowany, porywisty, na Podkarpaciu w porywach do 60 km/h, wschodni i południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 80 km/h, wysoko w górach wiatr powodował będzie zamiecie śnieżne.

Od czwartkowego wieczora do piątku wieczorem IMGW prognozuje - w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie miejscami duże.

Temperatura minimalna od -3 st.C na północnym wschodzie, około -1 st.C w centrum do 0 st.C, 1 st.C na zachodzie i 2 st.C nad morzem. Na zachodzie miejscami przygruntowe przymrozki do -2 st.C. Chłodniej tylko w kotlinach górskich, od -7 st.C do -5 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, wschodni.

Pogoda w stolicy

W Warszawie w czwartek do wieczora zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

Pogoda w nocy

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 0 st.C, lokalnie-1 st.C. Wiatr umiarkowany, wschodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo